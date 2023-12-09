Стеф Карри недоволен результатами «Голден Стэйт»: «Надоело говорить об этом, пора что-то делать»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри недоволен результатами команды в этом сезоне.

В ночь на 9 декабря «Уорриорз» проиграли в овертайме «Оклахоме» (136:138 ОТ).

«Нам нужно выяснить, как уже перестать говорить об этом и наконец, решить все эти вопросы. Иначе мы зайдем в новый год с тем же багажом, с теми же проблемами. Если это в наших силах, то мы должны это сделать. Если хотим быть серьезной командой. Мне уже надоело говорить об этом, пора что-то сделать», — цитирует игрока Yahoo! Sports.

В последних 14 матчах «Голден Стэйт» потерпели 10 поражений.

«Уорриорз» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции — 10 побед и 12 поражений.