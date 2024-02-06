«Лейкерс» обыграли «Шарлотт», Дэвис сделал трипл-дабл

«Лейкерс» на выезде обыграли «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Майлз Бриджес, набравший 41 очко. Центровой гостей Энтони Дэвис сделал трипл-дабл: баскетболист набрал 26 очков, а также сделал 15 подборов и 11 передач.

В параллельных матчах «Кливленд» разгромил «Сакраменто», а «Филадельфия» уступила «Далласу».

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)

Ш: Бриджес (41), Миллер (33), Вашингтон (15)

Л: Расселл (28), Джеймс (26), Дэвис (26 + 15 подборов + 11 передач)

«Кливленд» — «Сакраменто» — 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)

К: Митчелл (29), Струс (22), Аллен (19)

С: Барнс (22), Фокс (19), Монк (18), Сабонис (12 + 19 подборов + 16 передач)

«Филадельфия» — «Даллас» — 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)

Ф: Убре (19), Харрис (17), Макси (15)

Д: Ирвинг (23), Грин (20), Дончич (19)