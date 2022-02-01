Названы лучшие игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид были признаны игроками недели в НБА, информирует сайт лиги.

Крис Пол в составе своей окманды одержал четыре победы в четырех матчах. В среднем он набирал 22,3 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 12,8 передачи.

Эмбиид победил во всех трех матчах. В среднем он набирал 34,7 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 5,7 передачи.

«Финикс» занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» располагается на третьей строчке в турнирной таблице «Востока».