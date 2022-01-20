Трипл-дабл Мюррея принес «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой»

«Сан-Антонио» переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:96. В другой встрече «Даллас» выиграл у «Торонто» — 102:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)

Д: Дончич (41 + 14 подборов), Порзингис (18), Хардуэй (16).

Т: Сиакам (20), Ануноби (19), Ванвлит (18 + 12 передач).

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

С: Мюррэй (23 + 11 подборов + 14 передач), Макдермотт (20), Васселл (19).

О: Уиггинс (19), Дорт (15), Гилджес-Александер (13).