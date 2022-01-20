«Милуоки» переиграл «Мемфис», «Чикаго» обыграл «Кливленд»

«Милуоки» выиграл у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:114. Разыгрыавющий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл.

В другой встрече «Чикаго» на своем паркете обыграл «Кливленд» — 117:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Кливленд» — 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

Ч: Дерозан (30), Вучевич (24 + 12 подборов), Досунму (18).

К: Маркканен (28), Гарлэнд (20 + 12 передач), Мобли (18).

«Милуоки» — «Мемфис» — 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

Мил: Я. Адетокунбо (33 + 15 подборов), Миддлтон (27), Портис (14).

Мем: Морант (33 + 14 передач), Джексон (29), Кларк (14).