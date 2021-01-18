«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто»
08:06
«Сакраменто» уступил «Нью-Орлеану» (123:128) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Зайон Уильямсон — 31 очко. У хозяев 43 очка набрал Де'Аарон Фокс, также в его активе 13 результативных передач.
«Нью-Орлеан» занимает 12-е место на Востоке. «Сакраменто» на 14-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:128 (25:34, 33:33, 36:30, 29:31)
18 января.
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