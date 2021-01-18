«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто»

«Сакраменто» уступил «Нью-Орлеану» (123:128) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Зайон Уильямсон — 31 очко. У хозяев 43 очка набрал Де'Аарон Фокс, также в его активе 13 результативных передач.

«Нью-Орлеан» занимает 12-е место на Востоке. «Сакраменто» на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:128 (25:34, 33:33, 36:30, 29:31)

18 января.