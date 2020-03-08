«Сакраменто» на выезде обыграл «Портленд»

«Сакраменто» выиграл у «Портленда» (123:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Богдан Богданович — 27 очков. 22 очка набрал Бадди Хилд, 20 — Харрисон Барнс.

У хозяев лучшими снайперами стали два игрока — Хассан Уайтсайд и Си Джей Макколлум — по 19 очков. Уайтсайд также сделал 11 подборов и оформил дабл-дабл.

«Сакраменто» занимает девятое место на Западе. «Портленд» на десятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сакраменто» — 111:123 (24:40, 30:37, 26:23, 31:23)