Дабл-дабл Вуда принес «Хьюстону» победу над «Сакраменто»

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сакраменто» со счетом 118:112.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кингз» Бадди Хилд, который набрал 27 очков. Форвард «Рокетс» Кристиан Вуд набрал 23 очка и сделал 14 подборов.

После этого матча «Хьюстон» с 13 победами занимает последнее место в Западной конференции, «Сакраменто» с 18 победами — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)

17 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».