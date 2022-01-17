«Юта» на выезде обыграла «Денвер»

«Денвер» дома проиграл «Юте» со счетом 102:124 в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком в составе гостей стал Донован Митчелл — 31 очко. У хозяев выделился Никола Йокич, он набрал 25 очков и 15 подборов и 14 передач.

В другом матче «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» (119:99).

Самым результативным у гостей стал Джордан Пул, набрав 20 очков. У победителей 26 очков и 11 подборов — в активе Карла-Энтони Таунса.

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«Денвер» — «Юта» — 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)

17 января. Денвер. «Ball Arena».

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)

17 января. Миннеаполис. «Target Center».