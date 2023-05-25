Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:47

Руководитель клуба НБА: «Леброн не завершит карьеру, просто теперь мы обсуждаем не 0-4, а его возможный уход»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель команды Западной конференции НБА не верит в то, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру. Об этом написал журналист Bleacher Report Эрик Пинкус, не называя имени собеседника.

Ранее издание сообщало, что 38-летний американец рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Он будет играть в следующем году. Джеймс просто сменил тему разговора. Теперь мы не обсуждаем, что они проиграли 0-4 (от «Денвера» в финале Западной конференции. — Прим. «СЭ») — мы говорим о Леброне и об окончании его карьеры. Он любит контролировать нарратив», — цитирует собеседника Пинкус.

Журналист добавил, что еще одной причиной заявления Джеймса может быть давление на руководство «Лейкерс» в попытке переманить разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который, как ожидается, продлит контракт с «Маверикс».

После вылета из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции Джеймс заявил, что ему предстоит много подумать о своем будущем в баскетболе.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винсент может пропустить пятый матч с «Бостоном»
Новости
RSS RSS
Все новости