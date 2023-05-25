Руководитель клуба НБА: «Леброн не завершит карьеру, просто теперь мы обсуждаем не 0-4, а его возможный уход»

Руководитель команды Западной конференции НБА не верит в то, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру. Об этом написал журналист Bleacher Report Эрик Пинкус, не называя имени собеседника.

Ранее издание сообщало, что 38-летний американец рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Он будет играть в следующем году. Джеймс просто сменил тему разговора. Теперь мы не обсуждаем, что они проиграли 0-4 (от «Денвера» в финале Западной конференции. — Прим. «СЭ») — мы говорим о Леброне и об окончании его карьеры. Он любит контролировать нарратив», — цитирует собеседника Пинкус.

Журналист добавил, что еще одной причиной заявления Джеймса может быть давление на руководство «Лейкерс» в попытке переманить разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который, как ожидается, продлит контракт с «Маверикс».

После вылета из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции Джеймс заявил, что ему предстоит много подумать о своем будущем в баскетболе.