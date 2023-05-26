Майку Майкла Джордана с Олимпиады-1992 продали за 3,03 миллиона долларов

Экс-игрок сборной США Карл Мэлоун устроил аукцион, на котором продал майки всех игроков полуфинального матча Олимпиады-1992 против Литвы, сообщает NBC. На всех были автографы баскетболистов.

Самой дорогой стала майка Майкла Джордана. За нее заплатили 3,03 миллиона долларов.

Также были проданы майки следующих игроков: Ларри Берд (360 тысяч долларов), Мэджик Джонсон (336 тысяч), Чарльз Баркли (230,4 тысячи), Дэвид Робинсон (116,4 тысячи), Клайд Дрекслер (91,2 тысячи), Скотти Пиппен (80,4 тысячи), Карл Мэлоун (58,8 тысячи), Джон Стоктон (55,2 тысячи), Патрик Юинг (39,6 тысячи), Кристиан Леттнер (39,6 тысячи), Крис Маллин (37,2 тысячи).

Рекордной для баскетбола продажей игровой формы является майка Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. В сентябре прошлого года она была продана на аукционе за 10,1 миллиона долларов.