Российский баскетболист попал в топ-10 самых высоких в истории НБА

Портал Daily Hawker составил подборку самых высоких игроков за время существования Национальной баскетбольной ассоциации. Первое место в ней занял Георге Мурешан, рост которого составляет 234 см. Он провел 307 матчей за «Вашингтон» и «Нью-Джерси» в конце прошлого века.

В пятерку также вошли: Манут Бол (231), Шон Брэдли (229), Яо Мин (229), Чак Невитт (226). На шестой позиции россиянин Павел Подкользин. Он провел шесть матчей за «Даллас». Его задрафтовала «Юта» в 2004 году под общим 21-м номером.

На данный момент Павел выступает за клуб «Университет-Югра» из российской Суперлиги-1. В 2017 году его внесли в Книгу рекордов России как самого высокого человека страны.