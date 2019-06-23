Родман считает, что Майкл Джордан набирал бы по 50 очков в современной НБА

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман поделился мнением о сравнениях легендарного одноклубника по "Чикаго" Майкла Джордана с форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

– Если бы Майкл выступал сейчас, он набирал бы по 50 очков за игру, – цитирует ESPN Родмана. - Вообще не понимаю эти разговоры о том, кто является величайшим в истории – Леброн или Майкл. Леброн входит в тройку лучших игроков в истории. Его можно сравнивать с Коби Брайантом, Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром. Но не с Джорадном, он далеко оторвался.