Лиллард набрал 71 очко против «Хьюстона» — это шестой результат в истории НБА

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард набрал 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. 32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.

На счету защитника 22 точных броска из 38, среди которых 13 трехочковых попаданий из 22. Также Лиллард реализовал 14 из 14 штрафных бросков.

71 очко Лилларда — шестой результат в истории НБА. Он уступает только Дэвиду Томпсону, Кобе Брайанту и Уилту Чемберлену, который набирали больше.

Ранее в этом сезоне 71 очко набрал защитник «Кливленда» Донован Митчелл.