Разыгрывающий «Мемфиса» Морант признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

В регулярном чемпионате-2021/22 22-летний американец набирал в среднем 27,4 очка, 6,7 передачи и 5,7 подбора за игру, а также реализовывал 49,3 процента бросков с игры. В прошлом сезоне он набирал 19,1 очка, 7,4 передачи и 4,0 подбора, реализуя 44,9 процента бросков с игры.

Морант стал первым баскетболистом в истории «Мемфиса», получившим награду самому прогрессирующему игроку, а также первым в истории НБА, кому удалось получить эту награду и приз лучшему новичку лиги (в сезоне-2019/20).

Второе место в голосовании за награду самому прогрессирующему игроку НБА занял Деджонте Мюррей («Сан-Антонио»), на третьей строчке — Дариус Гарлэнд («Кливленд»).