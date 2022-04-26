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Сегодня, 09:13

Кайри Ирвинг заявил, что не собирается уходить из «Бруклина» после вылета в первом раунде плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг заявил, что не собирается уходить из команды после вылета в первом раунде плей-офф НБА-2021/22.

«Не собираюсь никуда уходить. Наш клуб мотивирован и хочет быть одним из лучших в лиге в следующие несколько лет», — приводит Bleacher Report слова Ирвинга.

Сегодня, 26 апреля, «Бруклин» проиграл «Бостону» со счетом 112:116 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф и проиграл серию «Селтикс» со счетом 0-4.

Ирвинг выступает за «Бруклин» с сезона-2019/20. У 30-летнего баскетболиста есть опция продления контракта с клубом на следующий сезон. Если игрок воспользуется ей, то получит за следующий сезон 36,5 миллиона долларов.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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