Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант сделал первый трипл-дабл в карьере

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» — «Мемфис» (99:106) разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морант оформил свой первый трипл-дабл в профессиональной карьере. 20-летний баскетболист набрал 27 очков, 10 подборов и 10 передач в игре против «Уизардс».

Морэнт проводит первый сезон в НБА, «Мемфис» выбрал его под 2-м номером на драфте-2019. Игрок набирает 17,4 очка, 7 ассистов и 3,4 подбора в среднем за игру. Разыгрывающий «Гриззлис» является одним из главных кандидатов на звание новичка года в лиге.