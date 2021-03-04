Разыгрывающий «Индианы» установил исторический рекорд НБА

Разыгрывающий «Индианы» Ти Джей Макконнелл установил исторический рекорд НБА в матче регулярного чемпионата против «Кливленда» (114:111).

28-летний американец сделал трипл-дабл, набрав 16 очков, 13 ассистов и 10 перехватов, реализовав 8 из 8 бросков с игры. Баскетболист стал первым в истории лиги, кому удалось сделать 10 или более перехватов и реализовать 100 процентов бросков с игры в одном матче.

Tonight T.J. McConnell of the @Pacers became the first player in NBA history to record 10+ steals and make 100% of his field-goal attempts in a game. — Stats By STATS (@StatsBySTATS) March 4, 2021

В сезоне-2020/21 Макконнелл набирает в среднем 6,3 очка, 6,6 ассиста и 1,7 перехвата за матч.