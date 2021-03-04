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Разыгрывающий «Индианы» установил исторический рекорд НБА

07:32
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Разыгрывающий «Индианы» Ти Джей Макконнелл установил исторический рекорд НБА в матче регулярного чемпионата против «Кливленда» (114:111).

28-летний американец сделал трипл-дабл, набрав 16 очков, 13 ассистов и 10 перехватов, реализовав 8 из 8 бросков с игры. Баскетболист стал первым в истории лиги, кому удалось сделать 10 или более перехватов и реализовать 100 процентов бросков с игры в одном матче.

В сезоне-2020/21 Макконнелл набирает в среднем 6,3 очка, 6,6 ассиста и 1,7 перехвата за матч.

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