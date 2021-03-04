«Лейкерс» без Леброна проиграли «Сакраменто», «Портленд» обыграл «Голден Стэйт»

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:120.

Отметим, что в составе команды из Лос-Анджелеса отсутствовал форвард Леброн Джеймс. 36-летний американец пропустил матч впервые в сезоне-2020/21.

В параллельном матче «Портленд» победил «Голден Стэйт» — 108:106. «Трэйл Блэйзерс» прервали свою серию из четырех поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «ЛА Лейкерс» — 123:120 (23:31, 40:30, 24:27, 36:32)

С: Хилд (29), Фокс (23), Барнс (20)

Л: Шредер (28), Харрелл (26+11 подборов), Кузма (25+12 подборов)

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 108:106 (28:29, 27:27, 27:24, 26:26)

П: Лиллард, Энтони (оба — 22), Ковингтон, Трент (оба — 15)

Г: Карри (35), Уиггинс (14), Бэйзмор (12)