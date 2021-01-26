Поу Газоль написал трогательное сообщение в годовщину гибели Коби Брайанта

Испанский баскетболист Поу Газоль записал обращение к бывшему партнеру по «Лейкерс» Коби Брайанту. Ровно год назад, 26 января 2020 года, Брайант и его 13-летняя дочь Джанна разбились в авиакатастрофе.

«Мне не хватает тебя, брат... Не проходит и дня, в который бы ты не был рядом со мной. Твой дух, твой драйв, твои амбиции, твоя любовь продолжают идти по жизни со мной и многими другими. Фоторафии, видео, особенные моменты продолжают передаваться бесчисленным числом людей, которые восхищались тобой и любили тебя, каждый по-своему. Мне безумно повезло, что я разделил с тобой некоторые из этих моментов.

Надеюсь, ты и Джиджи улыбаетесь, глядя, какие у тебя сильные, милые и замечательные девочки... Брат, они так быстро растут.

Жаль, что ты не познакомился с нашей маленькой Элизабет Джанной. Мы позаботимся о том, чтобы она знала, в честь кого получила второе имя. Какими необычными, любящими и вдохновляющими были ее кузина Джиджи и ее дядя Коби.

Сегодня мы почтим вашу память. Вы многое оставили нам. Вы были и есть в наших сердцах".