Порзингис провел первую полноценную тренировку после операции на колене

Тяжелый форвард «Далласа» Кристапс Порзингис провел первую полноценную тренировку после операции на правом колене, связанной с разрывом мениска.

«Мне нужно немного времени, чтобы вернуться к прежнему ритму и чувствовать себя хорошо на площадке. Не хочу набирать форму через игры. Я хочу вновь начать делать все, на что способен перед тем, как возвращаться в состав. Я хочу снова вернуться на самый высокий уровень», — приводит ESPN слова Порзингиса.

25-летний латыш пропускает начало сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 Порзингис набирал в среднем 20,4 очка, 9,5 подбора и 2 блокшота за матч.