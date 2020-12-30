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Порзингис провел первую полноценную тренировку после операции на колене

15:16
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Тяжелый форвард «Далласа» Кристапс Порзингис провел первую полноценную тренировку после операции на правом колене, связанной с разрывом мениска.

«Мне нужно немного времени, чтобы вернуться к прежнему ритму и чувствовать себя хорошо на площадке. Не хочу набирать форму через игры. Я хочу вновь начать делать все, на что способен перед тем, как возвращаться в состав. Я хочу снова вернуться на самый высокий уровень», — приводит ESPN слова Порзингиса.

25-летний латыш пропускает начало сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 Порзингис набирал в среднем 20,4 очка, 9,5 подбора и 2 блокшота за матч.

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