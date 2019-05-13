"Портленд" обыграл "Денвер" и вышел в полуфинал плей-офф

"Портленд" выиграл у "Денвера" (100:96) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА. Команда выиграла серию со счетом 4-3.
В составе победителей самым результативным стал Си Джей Макколлум - 37 очков и 9 подборов. У "Денвера" лучшим снайпером стал Никола Йокич - 29 очков и 13 подборов.
В полуфинале "Портленд" сыграет с "Голден Стэйт".
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Седьмой матч
"Денвер" - "Портленд" – 96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29)
Счет в серии: 3-4
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