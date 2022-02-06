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«Милуоки» разгромил «Портленд», «Оклахома» проиграла «Сакраменто»

«Милуоки» разгромил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА
Иван Торопцев
Корреспондент

«Милуоки» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Бобби Портис, набравший 30 очков.

«Портленд» потерпел пятое поражение подряд.

В параллельном матче «Сакраменто» обыграл «Оклахому» — 113:103. «Кингз» прервали серию «Тандер» из трех побед подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Милуоки» — 108:137 (26:34, 28:36, 21:37, 33:30)

П: Маклемор, Саймонс (оба — 19), Макколлум (17)

М: Портис (30), Адетокунбо (29), Миддлтон (14)

6 февраля. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Оклахома» — 113:103 (36:30, 28:27, 25:22, 24:24)

С: Барнс (24), Харклесс (18 + 11 подборов), Митчелл (17)

О: Гидди (24), Бэйзли (18), Манн (16)

6 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
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