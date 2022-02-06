«Милуоки» разгромил «Портленд», «Оклахома» проиграла «Сакраменто»
«Милуоки» разгромил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА
«Милуоки» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:108.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Бобби Портис, набравший 30 очков.
«Портленд» потерпел пятое поражение подряд.
В параллельном матче «Сакраменто» обыграл «Оклахому» — 113:103. «Кингз» прервали серию «Тандер» из трех побед подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Милуоки» — 108:137 (26:34, 28:36, 21:37, 33:30)
П: Маклемор, Саймонс (оба — 19), Макколлум (17)
М: Портис (30), Адетокунбо (29), Миддлтон (14)
6 февраля. Портленд. «Moda Center».
«Сакраменто» — «Оклахома» — 113:103 (36:30, 28:27, 25:22, 24:24)
С: Барнс (24), Харклесс (18 + 11 подборов), Митчелл (17)
О: Гидди (24), Бэйзли (18), Манн (16)
6 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».
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