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Сегодня, 22:05

«Портленд» готов обменять Холидея в «Бостон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Портленд» готов обменять защитника Джру Холидея в «Бостон», сообщает ESPN.

По данным источника, стороны уже согласовали условия сделки. В результате обмена «Портленд» получит от «Бостона» защитника Малкома Брогдона и центрового Роберта Уильямса, а также драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда в 2029 году.

«Бостон» рассчитывает подписать с Холидеем долгосрочный контракт после истечения соглашения, которое действует до конца сезона-2023/24. «Портленд» после обмена планирует сохранить Роберта Уильямса в составе, а Брогдон может стать активом, который будет использован в последующих сделках с другими клубами.

«Портленд» получил Холидея в результате обмена разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Милуоки». Сделка состоялась 28 сентября.

БК Бостон Селтикс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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