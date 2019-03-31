Полиция Нью-Йорка открыла дело против Порзингиса из-за обвинений в изнасиловании

Центровой "Далласа" Кристапс Порзингис обвиняется в изнасиловании. Полиция Нью-Йорка открыла дело в отношении латвийского баскетболиста, сообщает New York Post.

Девушка, которая обвинила Порзингиса в изнасиловнии, утверждает, что инцидент произошел 7 ферваля, после матча "Нью-Йорка" с "Милуоки", в котором форвард повредил крестообразную связку. Выступающи тогда за "Никс" баскетболист пришел в гости к соседке. Около двух часов ночи спортсмен позвал женщину к себе домой, где изнасиловал ее.

По словам девушки, Порзингис предложил ей 68 тысяч долларов за молчание, но затем отказался платить.