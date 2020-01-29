Подробности трагедии: как вертолет Коби Брайанта столкнулся с холмом

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что вертолет, в котором погиб легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, столкнулся с холмом примерно в 6-9 метрах от его вершины.

Это говорит о том, что пилоту летательного средства практически удалось избежать столкновения и последующей аварии. Также, Национальный совет сообщил, что в вертолете отсутствовали система предупреждения столкновения с наземными препятствиями, бортовой самописец и устройство записи переговоров в кабине пилота. Федеральное управление гражданской авиации США дважды отклоняло рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте об обязательном присутствии перечисленных устройств на борту каждого вертолета, перевозящего 6 и более пассажиров. В случае с данной аварией, наличие этих устройств могло бы значительно помочь расследованию обстоятельств случившегося.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.