Пирс, Бош, Уоллес и Кукоч включены в Зал славы баскетбола
Бывшие игроки НБА Пол Пирс, Крис Бош, Бен Уоллес, Крис Уэббер и Тони Кукоч включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, информирует сайт НБА.
Также туда включены тренеры Рик Адельман, Билл Расселл. Из женской НБА: Йоланда Гриффит и Лорен Джексон. Также в Зал славы введены: Вэл Экерман, Коттон Фицсиммонс, Ховард Гарфинкель, Кларенс Дженкинс, Боб Дэндридж и Перл Мур.
Напомним, Бош дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами», Кукоч — трижды с «Чикаго», Пирс («Бостон») и Уоллес («Детройт») становились чемпионом один раз. Уэббер пять раз участвовал в Матче звезд НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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