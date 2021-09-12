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Пирс, Бош, Уоллес и Кукоч включены в Зал славы баскетбола

08:25

Бывшие игроки НБА Пол Пирс, Крис Бош, Бен Уоллес, Крис Уэббер и Тони Кукоч включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, информирует сайт НБА.

Также туда включены тренеры Рик Адельман, Билл Расселл. Из женской НБА: Йоланда Гриффит и Лорен Джексон. Также в Зал славы введены: Вэл Экерман, Коттон Фицсиммонс, Ховард Гарфинкель, Кларенс Дженкинс, Боб Дэндридж и Перл Мур.

Напомним, Бош дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами», Кукоч — трижды с «Чикаго», Пирс («Бостон») и Уоллес («Детройт») становились чемпионом один раз. Уэббер пять раз участвовал в Матче звезд НБА.

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Роман Шишов все материалы автора

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