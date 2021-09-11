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НБА может провести матчи на открытых площадках

15:52

Исполнительный вице-президент НБА Эван Уолш рассказал о том, что лига изучает варианты с проведением некоторых матчей на открытых площадках, сообщает Yahoo Sports.

НБА вдохновлена удачными примерами НХЛ и МЛБ, которые организовали матчи Winter Classic и Field of Dreams на открытых площадках.

Уолш отметил, что самым сложным при организации игры в необычных условиях является вопрос безопасности участников с учетом баскетбольной специфики.

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Иван Шитик все материалы автора

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