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НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19

14 сентября 2021, 23:12
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Игроки НБА не будут обязаны проходить вакцинацию от COVID-19, сообщает ESPN.

В отличие от игроков, арбитры и большинство сотрудников лиги обязаны пройти вакцинацию.

По словам представителя лиги, на данный момент вакцинированы около 85 процентов игроков. Лига планирует установить набор строгих протоколов для невакцинированных игроков.

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Иван Шитик все материалы автора

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