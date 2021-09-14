НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19
Игроки НБА не будут обязаны проходить вакцинацию от COVID-19, сообщает ESPN.
В отличие от игроков, арбитры и большинство сотрудников лиги обязаны пройти вакцинацию.
По словам представителя лиги, на данный момент вакцинированы около 85 процентов игроков. Лига планирует установить набор строгих протоколов для невакцинированных игроков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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