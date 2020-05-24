Пиппен считает, что Брайант играл лучше Джордана

Экс-игрок «Чикаго» Скотти Пиппен считает, что Коби Брайант был лучше Майкла Джордана.

— Коби очень старался стать Майклом Джорданом, — сказал Пиипен в интервью Thuzio. — Когда пересматриваю нарезки с его игрой, говорю себе: «Черт возьми, этот парень был лучше, чем Майкл Джордан».

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении личного вертолета в Калабасасе, Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек погибли в авиакатастрофе.