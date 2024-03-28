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Сегодня, 04:34

«Голден Стэйт» выиграл у «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:93. «Уорриорз» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Шарлотт» выиграл у «Кливленда» (118:111), «Вашингтон» в овертайме потерпел поражение от «Бруклина» (119:122 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Кливленд» — 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)

Ш: Миллер (31), Мэнн (17), Бриджес (17), Г. Уильямс (16).

К: Аллен (24), Струс (19), Меррилл (17), Ньянг (14), Гарлэнд (14 + 12 передач).

«Орландо» — «Голден Стэйт» — 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)

О: Энтони (26), Банкеро (15), Ф. Вагнер (14).

Г: Уиггинс (23), Карри (17 + 10 передач), Томпсон (15), Муди (12).

«Вашингтон» — «Бруклин» — 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)

В: Пул (38), Кузма (24 + 10 передач), Бэгли (18), Авдия (17 + 12 подборов), Кисперт (15).

Б: Томас (38), Шредер (21), Бриджес (19), Клэкстон (17 + 13 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
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