«Он за 4 минуты просто уничтожил меня». Керр вспомнил первую игру против Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, как впервые сыграл против Майкла Джордана.

— Помню свой первый бросок, когда Джордан опекал меня, было очень приятно это осознавать, а затем у него 6 минут не получалось набирать очки, — цитирует The Athletic Керра. — Во время тайм-аута понмал: «Майкл еще не набрал ни одного очка. Я хорош». Потом он за 4 минуты просто уничтожил меня. Сделал 6 бросков подряд, и меня убрали с площадки. К концу игры у него было 48 очков, а у меня — 2. Это стало моим посвящением в «мир Майкла Джордана».