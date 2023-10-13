Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:08

«Оклахома» переиграла «Детройт» в предсезонном матче, «Бруклин» победил «Маккаби»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сегодня состоялись семь предсезонных матчей НБА. «Оклахома» выиграла у «Детройта» (125:128), «Вашингтон» обыграл «Шарлотт» (98:92), «Бруклин» одержал победу над «Маккаби Раанана» (135:103), «Чикаго» в овертайме переиграл «Денвер» (133:124), «Портленд» проиграл «Финиксу» (111:122).

НБА

Предсезонные матчи

«Оклахома-Сити» — «Детройт» 125:128 (34:28, 40:30, 28:32, 23:38)

О: Дорт (24), Джейлен Уильямс (17), Холмгрен (16).

Д: Уайзмен (20 + 10 подборов), Умуде (18), Сассер (17), Хэйс (16).

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 98:92 (23:30, 22:22, 18:23, 35:17)

В: Кузма (19), Кулибали (12), Пул (11).

Ш: Розир (13 ), Болл (12), Вашингтон (11 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Орландо» — 105:108 (31:31, 20:32, 25:25, 29:20)

К: Гарлэнд (19), Уэйд (14), Струс (13), Бэйтс (12).

О: Ф. Вагнер (18), М. Вагнер (14), Фульц (13).

«Атланта» — «Мемфис» — 103:102 (29:31, 30:19, 25:23, 19:29)

А: Янг (20), Джонсон (14), Мэтьюз (12), Бафкин (12), Гуйе (12).

М: Джексон (24), Альдама (22), З. Уильямс (12), В. Уильямс (12).

«Бруклин» — «Маккаби Раанана» — 135:103 (34:39, 40:21, 30:25, 31:18)

Б: Бриджес (23), Джайлз (16 + 10 подборов), Динуидди (15).

М: Бэйкон (17).

«Чикаго» — «Денвер» — 133:124 OT (33:33, 23:23, 33:23, 23:33, 7:7, 14:5)

Ч: Дерозан (19), Лавин (17), Карузо (14).

Д: Йокич (17), Стротер (16), Гиллеспи (13).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 87:120 (26:33, 14:23, 21:29, 26:35)

Н: Макколлум (17), Дэниэлс (13), Хоукинс (13).

Х: Смит (22), Грин (12), Шенгюн (12), Томпсон (12).

«Портленд» — «Финикс» — 111:122 (40:37, 15:39, 33:15, 23:31)

П: Хендерсон (22), Саймонс (15), Грант (13), Брогдон (13).

Ф: Гордон (20), Букер (18), Нуркич (17), Дюрант (16).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
1
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Был выдан ордер на арест Майлза Бриджеса, который нарушил запретительный приказ
Новости
RSS RSS
Все новости