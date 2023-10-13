«Оклахома» переиграла «Детройт» в предсезонном матче, «Бруклин» победил «Маккаби»

Сегодня состоялись семь предсезонных матчей НБА. «Оклахома» выиграла у «Детройта» (125:128), «Вашингтон» обыграл «Шарлотт» (98:92), «Бруклин» одержал победу над «Маккаби Раанана» (135:103), «Чикаго» в овертайме переиграл «Денвер» (133:124), «Портленд» проиграл «Финиксу» (111:122).

НБА

Предсезонные матчи

«Оклахома-Сити» — «Детройт» 125:128 (34:28, 40:30, 28:32, 23:38)

О: Дорт (24), Джейлен Уильямс (17), Холмгрен (16).

Д: Уайзмен (20 + 10 подборов), Умуде (18), Сассер (17), Хэйс (16).

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 98:92 (23:30, 22:22, 18:23, 35:17)

В: Кузма (19), Кулибали (12), Пул (11).

Ш: Розир (13 ), Болл (12), Вашингтон (11 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Орландо» — 105:108 (31:31, 20:32, 25:25, 29:20)

К: Гарлэнд (19), Уэйд (14), Струс (13), Бэйтс (12).

О: Ф. Вагнер (18), М. Вагнер (14), Фульц (13).

«Атланта» — «Мемфис» — 103:102 (29:31, 30:19, 25:23, 19:29)

А: Янг (20), Джонсон (14), Мэтьюз (12), Бафкин (12), Гуйе (12).

М: Джексон (24), Альдама (22), З. Уильямс (12), В. Уильямс (12).

«Бруклин» — «Маккаби Раанана» — 135:103 (34:39, 40:21, 30:25, 31:18)

Б: Бриджес (23), Джайлз (16 + 10 подборов), Динуидди (15).

М: Бэйкон (17).

«Чикаго» — «Денвер» — 133:124 OT (33:33, 23:23, 33:23, 23:33, 7:7, 14:5)

Ч: Дерозан (19), Лавин (17), Карузо (14).

Д: Йокич (17), Стротер (16), Гиллеспи (13).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 87:120 (26:33, 14:23, 21:29, 26:35)

Н: Макколлум (17), Дэниэлс (13), Хоукинс (13).

Х: Смит (22), Грин (12), Шенгюн (12), Томпсон (12).

«Портленд» — «Финикс» — 111:122 (40:37, 15:39, 33:15, 23:31)

П: Хендерсон (22), Саймонс (15), Грант (13), Брогдон (13).

Ф: Гордон (20), Букер (18), Нуркич (17), Дюрант (16).