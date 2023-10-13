НБА оштрафовала Брукса на 25 тысяч долларов

Защитник «Рокетс» Диллон Брукс оштрафован на 25 тысяч долларов за неспортивный фол, рассказал вице-президент НБА Джо Дюмарс.

Инцидент произошел через 5 минут после начала выставочного матча между «Хьюстоном» и «Индианой» (122:103). Брукс получил фол второй степени за контакт с паховой областью центрового соперников Даниэля Тайса и был удален с паркета.

В «Хьюстон» баскетболист перешел этим летом. Он подписал 4-летний контракт на 86 миллионов долларов.