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Сегодня, 09:06

НБА оштрафовала Брукса на 25 тысяч долларов

Виктория Кравченко
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Защитник «Рокетс» Диллон Брукс оштрафован на 25 тысяч долларов за неспортивный фол, рассказал вице-президент НБА Джо Дюмарс.

Инцидент произошел через 5 минут после начала выставочного матча между «Хьюстоном» и «Индианой» (122:103). Брукс получил фол второй степени за контакт с паховой областью центрового соперников Даниэля Тайса и был удален с паркета.

В «Хьюстон» баскетболист перешел этим летом. Он подписал 4-летний контракт на 86 миллионов долларов.

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Хьюстон Рокетс
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