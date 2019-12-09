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«Оклахома» обыграла «Портленд», Лиллард набрал 26 очков

07:32
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«Портленд» (9-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА дома проиграл «Оклахоме» (10-12) — 96:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 26 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Оклахома» — 96:108 (20:21, 27:34, 31:27, 18:26)

П: Лиллард (26)

О: Шредер (21), Гилджес-Александер (21)

9 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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