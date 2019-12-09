«Оклахома» обыграла «Портленд», Лиллард набрал 26 очков
07:32
«Портленд» (9-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА дома проиграл «Оклахоме» (10-12) — 96:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 26 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Оклахома» — 96:108 (20:21, 27:34, 31:27, 18:26)
П: Лиллард (26)
О: Шредер (21), Гилджес-Александер (21)
9 декабря.
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