«Чикаго» потерпел четвертое поражение кряду

«Оклахома» одолела «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (127:125). Исход встречи решился в овертайме. «Буллз» потерпели четвертое кряду поражение.

«Оклахома» идет на 10-м месте в Западной конференции. «Чкаго» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Чикаго» — 127:125 ОТ (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, 9:7)

О: Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Дорт (21), Роби (14).

Ч: Лавин (35), Уайт (22), Картер (16 + 11 подборов).