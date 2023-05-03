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«Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 мая. &amp;quot;Нью-Йорк&amp;quot; – &amp;quot;Майами&amp;quot; - 111:105.
Фото USA Today Sports

«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 111:105. Счет в серии стал 1-1.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч серии состоится на паркете «Хит» 6 мая. Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Нью-Йорк» — «Майами» — 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28)

Н: Брансон (30), Рэндл (25 + 12 подборов), Барретт (24), Харт (14 + 11 подборов).

М: Калеб Мартин (22), Винсент (21), Струс (17), Адебайо (15).

Счет в серии: 1-1.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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