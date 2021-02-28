«Нью-Йорк» обыграл «Индиану», «Филадельфия» уступила «Кливленду» в овертайме

«Нью-Йорк» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:107.

Это поражение стало для «Пэйсерс» третьим подряд. «Никс» выиграли вторую встречу кряду.

В параллельной встрече «Филадельфия» проиграла «Кливленду» — 109:112 ОТ.

В других матчах ночи «Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан», «Миннесота» уступила «Вашингтону», «Юта» оказалась сильнее «Орландо», а «Денвер» разгромил «Оклахому».

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Миннесота» — 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

«Филадельфия» — «Кливленд» — 109:112 ОТ (23:28, 24:28, 23:16, 22:20, 17:20)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 117:114 (33:32, 34:29, 26:22, 24:31)

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 110:107 (23:32, 31:20, 27:26, 29:29)

«Орландо» — «Юта» — 109:124 (21:22, 29:32, 26:33, 33:37)

«Оклахома» — «Денвер» — 96:126 (20:38, 23:27, 26:34, 27:27)