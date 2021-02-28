«Даллас» обыграл «Бруклин»

«Даллас» победил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Джеймс Харден. На счету «Далласа» 16 побед и 16 поражений в нынешнем сезоне, у «Бруклина» 22 победы и 13 поражений.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Даллас» — 98:115 (26:38, 38:30, 18:26, 16:21)

Б: Харден (29), Браун, Грин (оба — 12)

Д: Дончич (27), Порзингис (18), Брансон (14)

28 февраля.