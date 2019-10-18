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«Нью-Орлеан» потерял Уильямсона из-за травмы колена

10:28
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон получил травму колена и пропустит последний предсезонный матч команды с «Нью-Йорком». Как сообщает официальный сайт «Пеликанс», 19-летний игрок не поедет на игру и будет проходить медицинский осмотр. Продолжительность отсутствия Уильямсона не называется. Также пока нет ясности, сможет ли Уильямсон сыграть в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто».

Уильямсон уже имел проблемы с коленом минувшим летом. Но в предсезонных матчах в среднем он набирал 23,3 очка, делал 6,5 подбора.

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