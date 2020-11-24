«Нью-Орлеан» подписал пятилетний максимальный контракт с Ингрэмом

Форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм договорился с клубом о подписании максимального продления контракта на 5 лет и 158 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

В минувшем сезоне 23-летний форвард набирал за «Пеликанс» 23,8 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч. Он получил первый вызов на Матч всех звезд, а также награду «Самому прогрессирующему игроку по итогам сезона».