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«Нью-Орлеан» победил «Сакраменто» несмотря на 30 очков Барнса

08:45
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«Сакраменто» на своем паркете уступил «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (115:117). Самым результативным игроком встречи стал форвард Харрисон Барнс, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 115:117 (26:25, 22:27, 32:24, 35:41)

С: Барнс (30), Хилд (24 + 12 подборов), Фокс (17).

Н: Болл (24 + 10 передач), Холидэй (19), Редик (18).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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