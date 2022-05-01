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Сегодня, 18:10

«Нью-Орлеан» не разрешил Зайону Уильямсону сыграть в плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон мог вернуться во время плей-офф НБА-2022, однако в клубе воздержались от такого решения, сообщает ESPN.

Игрок чувствовал готовность выйти на площадку, но команда, тренерский штаб и руководство приняли решение не рисковать и «позаботиться о его будущем».

21-летний Уильямсон — первый номер драфта НБА-2019. В сезоне-2021/22 баскетболист ни разу не появился на площадке. В межсезонье форвард может получить контракт до конца сезона-2026/27 с зарплатой в 185,7 миллиона долларов.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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