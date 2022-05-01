«Нью-Орлеан» не разрешил Зайону Уильямсону сыграть в плей-офф

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон мог вернуться во время плей-офф НБА-2022, однако в клубе воздержались от такого решения, сообщает ESPN.

Игрок чувствовал готовность выйти на площадку, но команда, тренерский штаб и руководство приняли решение не рисковать и «позаботиться о его будущем».

21-летний Уильямсон — первый номер драфта НБА-2019. В сезоне-2021/22 баскетболист ни разу не появился на площадке. В межсезонье форвард может получить контракт до конца сезона-2026/27 с зарплатой в 185,7 миллиона долларов.