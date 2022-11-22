«Нью-Орлеан» разгромил «Голден Стэйт», 37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Портленд»
«Нью-Орлеан» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:83.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Инграм, набравший 34 очка.
В параллельной встрече «Милуоки» победил «Портленд» — 119:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 128:83 (35:16, 30:25, 32:24, 31:18)
Н-О: Ингрэм (34), Грэм (19), Макколлум (15)
Г: Пул (26), Куминга (18), Грин, Муди (оба — 10)
22 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
«Милуоки» — «Портленд» — 119:111 (30:32, 33:29, 30:18, 26:32)
Мил: Адетокунбо (37), Аллен, Холидей (оба — 17),
П: Саймонс (29), Грант (18), Харт (17)
22 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Индиана» — «Орландо» — 123:102 (27:28, 27:17, 32:22, 37:35)
И: Матурин (22), Макконнелл (19 + 10 передач), Хэлибертон (18 + 14 передач)
О: Вагнер (20), Харрис (18), Бамба (15)
22 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Кливленд» — «Атланта» — 114:102 (38:26, 26:33, 21:23, 29:20)
К: Митчелл (29), Гарленд (26), Осман (23)
А: Янг (25 + 10 передач), Оконгву (18 + 10 подборов), Гриффин (17)
22 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Миннесота» — «Майами» — 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22)
Мин: Таунс (25), Эдвардс (22), Макдэниэлс (18)
Май: Лаури (21), Струс (19), Адебайо (17 + 14 подборов)
22 ноября. Миннеаполис. «Target Center».
«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 119:129 (34:38, 24:31, 29:29, 32:31)
О: Гилджес-Александр (30), Дорт (24), Гидди (18)
Н-Й: Брансон (34), Барретт (25), Рэндл (25 + 11 подборов)
22 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
«Чикаго» — «Бостон» — 121:107 (28:23, 35:27, 32:29, 26:28)
Ч: Дерозан (28), Лавин (22), Уильямс (17)
Б: Тэйтум (28 + 11 подборов), Браун (25), Брогдон (23)
22 ноября. Чикаго. «United Center».