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«Нью-Орлеан» разгромил «Голден Стэйт», 37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Портленд»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:83.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Инграм, набравший 34 очка.

В параллельной встрече «Милуоки» победил «Портленд» — 119:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков.

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«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 128:83 (35:16, 30:25, 32:24, 31:18)

Н-О: Ингрэм (34), Грэм (19), Макколлум (15)

Г: Пул (26), Куминга (18), Грин, Муди (оба — 10)

22 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Милуоки» — «Портленд» — 119:111 (30:32, 33:29, 30:18, 26:32)

Мил: Адетокунбо (37), Аллен, Холидей (оба — 17),

П: Саймонс (29), Грант (18), Харт (17)

22 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Индиана» — «Орландо» — 123:102 (27:28, 27:17, 32:22, 37:35)

И: Матурин (22), Макконнелл (19 + 10 передач), Хэлибертон (18 + 14 передач)

О: Вагнер (20), Харрис (18), Бамба (15)

22 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Кливленд» — «Атланта» — 114:102 (38:26, 26:33, 21:23, 29:20)

К: Митчелл (29), Гарленд (26), Осман (23)

А: Янг (25 + 10 передач), Оконгву (18 + 10 подборов), Гриффин (17)

22 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Миннесота» — «Майами» — 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22)

Мин: Таунс (25), Эдвардс (22), Макдэниэлс (18)

Май: Лаури (21), Струс (19), Адебайо (17 + 14 подборов)

22 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 119:129 (34:38, 24:31, 29:29, 32:31)

О: Гилджес-Александр (30), Дорт (24), Гидди (18)

Н-Й: Брансон (34), Барретт (25), Рэндл (25 + 11 подборов)

22 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Чикаго» — «Бостон» — 121:107 (28:23, 35:27, 32:29, 26:28)

Ч: Дерозан (28), Лавин (22), Уильямс (17)

Б: Тэйтум (28 + 11 подборов), Браун (25), Брогдон (23)

22 ноября. Чикаго. «United Center».

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