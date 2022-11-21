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Томпсон в шестой раз в карьере реализовал 10+ трехочковых за игру. В истории НБА больше только у Карри — 22

Защитник «Голден Стэйт» Томпсон в шестой раз в карьере реализовал 10+ трехочковых за игру
Руслан Минаев
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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон набрал 41 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (127:120), реализовав 10 трехочковых из 13 попыток.

Таким образом, Томпсон в шестой раз в карьере закончил матч с 10+ трехочковыми — это второй результат в истории НБА.

Лидирует в списке одноклубник Томпсона — Стеф Карри, у которого 22 таких матча.

Следом за Томпсоном идут Джеймс Харден, Дэмиан Лиллард и Джей Ар Смит — по 3 матча с 10+ трехочковыми за игру.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Клэй Томпсон
Стефен Карри
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