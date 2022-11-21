Защитник «Голден Стэйт» Томпсон в шестой раз в карьере реализовал 10+ трехочковых за игру

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон набрал 41 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (127:120), реализовав 10 трехочковых из 13 попыток.

Таким образом, Томпсон в шестой раз в карьере закончил матч с 10+ трехочковыми — это второй результат в истории НБА.

Лидирует в списке одноклубник Томпсона — Стеф Карри, у которого 22 таких матча.

Следом за Томпсоном идут Джеймс Харден, Дэмиан Лиллард и Джей Ар Смит — по 3 матча с 10+ трехочковыми за игру.