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12 декабря, 02:20

«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Финикс»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл в овертайме «Финикс» со счетом 129:124.

Самым результативным на паркете стал фовард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 35 очков.

После этого матча «Нью-Орлеан» с 18 победами занимает первое место в Западной конференции, «Финикс» с 16 победами — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 129:124 ОТ (29:36, 28:22, 41:35, 19:24, 12:7)

11 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
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