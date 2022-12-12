«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Финикс»

«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл в овертайме «Финикс» со счетом 129:124.

Самым результативным на паркете стал фовард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 35 очков.

После этого матча «Нью-Орлеан» с 18 победами занимает первое место в Западной конференции, «Финикс» с 16 победами — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 129:124 ОТ (29:36, 28:22, 41:35, 19:24, 12:7)

11 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».