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Сегодня, 08:18

Новицки, Газоль и Попович вошли в список претендентов на включение в Зал славы баскетбола

Виктория Кравченко
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НБА составила список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

На почетное звание претендуют экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки и Пау Газоль, а также тренер Грегг Попович.

Среди других финалистов бывший разыгрывающий «Сперс» и MVP финала 2007 года Тони Паркер, Бекки Хэммон (шестикратная участница Матча звезд в женской НБА) и Дженнифер Аззи (олимпийская чемпионка 1996 года), а также тренеры Джин Киди, Мэриан Вашингтон, Гэри Блэр, Джин Бесс и Дэвид Хиксон.

Окончательный список объявят 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.

Церемония включения новых членов в Зал славы НБА состоится 12 августа в Спрингфилде.

НБА
Дирк Новицки
Поу Газоль
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