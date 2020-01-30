НФЛ почтит память Коби Брайанта во время Супербоула

Во время Супербоула-2020 Национальная футбольная лига (НФЛ) почтит память экс-баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта. Об этом заявил комиссионер лиги Роджер Гуделл, сообщает в своем Twitter журналист ESPN Билл Йейтс.

NFL Commissioner Roger Goodell says the league will honor Kobe Bryant on Super Bowl Sunday. — Field Yates (@FieldYates) January 29, 2020

Супербоул — ежегодный финал чемпионата по американскому футболу. В 2020 году матч пройдет в Майами. В нем сыграют «Сан-Франсциско» и «Канзас-Сити».

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.