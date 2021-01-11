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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА устроит экстренное собрание генменеджеров клубов

21:37
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В ближайшее время состоится конференция по видеосвязи с участием генеральных менеджеров клубов НБА и представителей ассоциации. На этом заседании будет обсуждаться текущая ситуация с переносами матчей, сообщает в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее матч «Даллас» — «Нью-Орлеан» был перенесен из-за коронавируса в клубе из Техаса. Также перенесен матч «Чикаго» — «Бостон», запланированный на вторник, так как «Бостон» не смог набрать необходимое количество игроков. Днем ранее была перенесена игра «Селтикс» с «Майами».

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