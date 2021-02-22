«Филадельфия» уступила «Торонто» и другие результаты матчей 22 февраля

22 февраля в НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

Лидер Восточного дивизиона «Филадельфия» на выезде потерпела поражение во встречи против «Торонто» (110:103). 23 очка в составе победителей набрал защинтик Зак Ванвлит.

НБА. Регулярный сезон

«Кливленд» — «Оклахома» — 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)

22 февраля.

«Орландо» — «Детройт» — 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)

22 февраля.

«Торонто» — «Филадельфия» — 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19)

22 февраля.

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)

22 февраля.

«Атланта» — «Денвер» — 123:115 (27:33, 37:23, 29:20, 30:39)

22 февраля.